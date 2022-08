Nach 238 langen Tagen zurück auf Schnee

Bis zur vergangenen Woche war gar nicht klar, ob das Gletscherskigebiet in Saas Fee (Sz) offen halten kann. Der Klimawandel lässt grüßen. Aber nach dem ersten Schneekontakt hielt Christopher Neumayer fest: „Der Gletscher schaut ziemlich schwarz aus, aber es geht gar nicht so schlecht.“ Für den Radstädter war es am Donnerstag der erste Einsatz auf Skiern nach 238 Tagen. Als er am 16. Dezember beim Training für die Abfahrt von Gröden einen Stich im linken Knie verspürt hatte und wusste – da ist wieder etwas kaputt.