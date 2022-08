3160 Unterschriften für das Leben der Tiere

Dieser läuft seit Jahren auf freiwilliger Basis. „Wir wissen oft nicht, wohin wir die verletzten Tiere in der Nacht oder am Wochenende bringen sollen“, sagt Oswin Mair von der Tierrettung Salzburg. Gemeinsam mit seiner Kollegin Daniela Ries und Hund „Wilma“ übergab Mair am Donnerstag stolz die 3160 gesammelten Unterschriften.