Salmonellen im Wasser: Enten-Fiasko in Naturbad

Über die Vorzüge des idyllischen Naturbads in Dürnstein inmitten der Wachau wissen nicht nur Einheimische und Touristen Bescheid, sie haben sich längst bis in die Tierwelt durchgesprochen. Jedoch zum Leidwesen der menschlichen Badegäste. Denn bereits zum dritten Mal in der heurigen Saison musste das Kuenringerbad für mehrere Tage geschlossen werden. Der Hauptteich war nämlich wieder mit Keimen verunreinigt. Zuletzt wurden sogar Salmonellen nachgewiesen. Diese dürften wieder von den zahlreichen Enten eingeschleppt worden sein, die ebenfalls regelmäßig dort Abkühlung suchen.