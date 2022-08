Hoch dosierte Drogen liegen in Tirol voll im Trend

2020 mehr Betroffene in Betreuung als 2019

2019 waren in Tirol 1822 Personen und 2020 insgesamt 2058 Personen wegen des Konsums illegaler Drogen in ambulanter (inklusive Substitutionstherapie) und längerfristiger stationärer drogenspezifischer Betreuung in Behandlung. „In den Krankenhäusern Hall und Innsbruck fanden in besagtem Zeitraum Behandlungen statt – ebenso in der Drogenambulanz Wörgl, im St. Vinzenz Krankenhaus Zams sowie in Einrichtungen in Wien, Niederösterreich, Kärnten und Vorarlberg“, erläutert die Landesrätin.