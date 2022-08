Kinderwunschklinik: Haftstrafe für Mediziner (65)

16 Monate, davon fünf Haft wegen fahrlässiger Tötung - so lautet das Urteil in der Causa Kinderwunschklinik in Baden. Verurteilt wurde der 65-jährige Anästhesist, der die Frauen bei der Follikel-Punktion (Eizellentnahme) mittels Propofol in den Narkose-Dämmerschlaf legte. Eine 32-Jährige starb, weitere zwei Frauen mussten auf die Intensivstation.