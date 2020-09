Kinderwunschklinik: Strafantrag gegen Mediziner

Das Narkosemittel dürfte auch in weiteren Fällen zu teils dramatischen Komplikationen geführt haben. Wie berichtet, soll ein Mediziner in Niederösterreich mutmaßlich zu große Mengen Propofol verabreicht haben. Ein Patient, der im August 2019 zur Gallenganguntersuchung kam, starb nach Komplikationen. Eine Frau, an der im Juli 2019 die gleiche Behandlung durchgeführt wurde, erlitt einen Herzinfarkt und vom Hals abwärts Lähmungserscheinungen.