Corona-Hilfe: Wurde zu viel Schindluder getrieben?

Unsummen an Steuergeld sind im Zuge der zu verhindernden Betriebsschließungen wegen Corona in die österreichische Wirtschaft geflossen. Tirol, das als erstes Bundesland in den Lockdown ging, reiht sich im Vergleich mit den anderen Bundesländern auf den zweiten Platz. Mehrere Millionen Euro kamen auch vom Land. Im August sind bereits die ersten finanziellen Hilfen für die Bürger ausgerollt worden, jedoch hört man trotzdem von vielen Seiten, dass der ganze „Corona-Hilfe“-Plan nicht ganz so funktioniert wie er sollte. Denken Sie, beim planen der Hilfen wurde zu viel Schindluder getrieben? Wir sind auf Ihr Kommentar dazu gespannt!