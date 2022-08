Wo sich unsere Lipizzaner im Sommer austoben

Neapolitano Graziella zum ersten Mal im Rampenlicht

Eines der Jungtiere stand am Dienstag besonders im Fokus: Neapolitano Graziella, der am 27. Jänner als erstes Fohlen im neuen Jahr in Piber das Licht der Welt erblickt hatte. Die Ehrenpatenschaft für das Jungtier übernahm nun Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig, der zum ersten Mal das Gestüt besuchte.