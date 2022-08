Verdächtiger nach Mordserie an Muslimen gefasst

Nach der Mordserie an Muslimen hat die Polizei in Albuquerque im US-Bundesstaat New Mexico einen 51 Jahre alten Verdächtigen festgenommen. Ihm werde der Mord an zwei muslimischen Männern zur Last gelegt, sagte Polizeichef Harold Medina am Dienstagabend bei einer Pressekonferenz. Man gehe außerdem davon aus, dass es eine Verbindung zu zwei weiteren Mordfällen gebe.