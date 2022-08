Lenkerin zwang Zug zu Notbremsung: ausgeforscht!

Ein 41-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck lenkte am 29. Juli 2022 gegen 15.50 Uhr den Triebwagen „Tramlink“ aus Richtung St. Georgen im Attergau kommend in Richtung Bahnhof Attersee. Unmittelbar vor dem Bahnübergang in Thern bemerkte er einen dunklen Pkw, welcher den Bahnübergang in Richtung Ortsgebiet St. Georgen im Attergau überquerte. Dabei missachtete der Lenker das Rotlicht.