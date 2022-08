Lottoschein-Dieb hoffte auf den Mega-Gewinn

Vor Ort Daten entlockt

Weil er selbst nicht wusste, wie man die Scheine einlöst und er zudem kein Deutsch spricht, wandte sich der 48-Jährige an einen Landsmann. Dieser schickte eine Mail an die Österreichischen Lotterien. Doch die Bitte um Auszahlung blieb ungehört. Daher wurde der Dieb in Wien persönlich vorstellig. Bereits sensibilisierte Mitarbeiter ließen ihn dort jedoch im Glauben, einen Großgewinn erzielt zu haben. So konnten ihm alle persönlichen Daten entlockt werden.