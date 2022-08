Sturms Millionenstürmer hat ein verstecktes Talent

Stattliche 1,95 Meter - in Ried fiel Sturms Emanuel Emegha in seinen ersten zwölf Bundesliga-Minuten eher wegen seiner für 19 Jahre enormen Statur auf. Bei einer Ablösesumme von über einer Million Euro an Royal Antwerpen darf man aber hoffen, dass in Graz eine „Rakete“ gelandet ist. „Schnell war ich immer. Das ist mein Zwillingsbruder auch, das liegt bei uns in der Familie“, lacht Emegha.