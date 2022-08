Magier zauberten sich in die Herzen von Familien

Von der Wüste Nevadas in die Berge Tirols: Für Österreichs Zauber-Export Thommy Ten & Amélie van Tass ging es auf Stippvisite zurück in die Heimat. Und das auch noch für einen guten Zweck. Bei der Charity-Privatshow im Hotel Post in Ischgl kam ein ausgewähltes Publikum in den Genuss wahrlich magischer Momente – und das hautnah! Denn nur rund 40 Personen durften dem Magier-Duo ganz genau auf die Finger schauen. Die „Krone“ war exklusiv mit dabei.