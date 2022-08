Parkhaus für Pendler kommt in Koppl

In der Flachgauer Gemeinde Koppl wird ein Parkhaus für Pendler entstehen. Damit soll der Umstieg auf die Öffis in die Landeshauptstadt erleichtert werden. In einem ersten Schritt sollen 64 Parkplätze an der Wolfgangseestraße (B158) enstehen. Durch eine Modularbauweise kann die Anlage in der Zukunft erweitert werden.