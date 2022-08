„Wer gesund sein will, der muss Sport betreiben!“

Wie viele Spitzenathleten und Hobbysportler lässt sich auch der Landesrat regelmäßig von den Sportmedizinern von Altis in der Privatklinik Maria Hilf durchchecken. Altis ist das Zentrum für Sportmedizin und eine Kärntner Erfolgsstory. Vor mehr als 20 Jahren haben sich engagierte Ärzte und Spezialisten rund um Georg Lajtai zusammengetan, um Sportmedizin auf höchstem Niveau zu bieten. „Wenn jemand Sport machen möchte, dann ist es von Vorteil, wenn man sich zuvor internistisch durchchecken lässt“, so Harald Oschmautz. Der ärztliche Leiter, selbst ein begeisterter Bergsteiger, rät allen, die sich gesund halten wollen, jeden zweiten Tag sportliche Bewegung: „Schon leichtes Joggen, Schwimmen, Radfahren und Wandern reicht, um das Herz sowie das Kreislaufsystem zu trainieren. Neben der Ausdauer sollte das Krafttraining nicht vernachlässigt werden, um Stabilität in den Körper zu bringen.“