So kam es zur spektakulären Notlandung auf der A2

Bei der abgestürzten Maschine handelt es sich um eine Aquila A 210 deutscher Bauart mit der Kennzeichnung OE-CYY von Austrian Aviation Training in Graz, die in Lesce (Oberkrain) gestartet und auf dem Rückweg in die steirische Landeshauptstadt war. Kurz nach dem Start kam es bereits zu Motorproblemen, weshalb der aus Österreich stammende Pilot laut slowenischen Medienberichten ankündigte, zum acht Kilometer entfernten Sportplatz zurückfliegen zu wollen.