Satirisches Buch: „Aber dann reicht‘s mir schon!“

Pikante Zitate

Illustrator Nicolas Mahler pflückte sich pikante Zitate über Salzburg aus Bernhards Tiraden heraus und fügte Karikaturen hinzu. So entstand das kleine, feine Buch „Thomas Bernhards Salzburg“ (Residenz Verlag, 15€), in dem man quasi durch Bernhards Augen Seitenblicke auf die Mozartstadt wirft. Bernhard soll ja gesagt haben: „Ich brauche die Festspiele nicht!“ Oder er kommentierte Stadtveränderungen: „Die Wiesen sind verbaut, Zehntausende wohnen in grauen, geistlosen Klötzen“. Köstlich, unverzichtbar für Bernhard-Fans!