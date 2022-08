Mutiger Retter setzte eigenes Leben auf´s Spiel

Eigentlich wollte der Maschinenbautechniker aus St. Konrad am Samstagnachmittag nur einen kleinen Spaziergang auf der Toscana-Halbinsel in Gmunden machen. „Plötzlich hab’ ich ein Segelboot gesehen, das komisch gefahren ist, offenbar führerlos war“, erzählt Pühringer der „Krone“. Er habe dann sofort die Polizei angerufen, weil ihm das eigenartig vorkam. Erst danach entdeckte und hörte er im Wasser eine Person. „Ich habe nicht lange nachgedacht. Bin zum Ufer, hab’ alles bis auf die Boxershort ausgezogen und bin zu dem Mann geschwommen“, so Pühringer. Rund 500 Meter waren es. „Der Mann hat nicht viel gesagt, war schon sehr erschöpft“, schildert der mutige Retter die dramatischen Minuten. In der Hoffnung, dass die Polizei schnell mit einem Boot kommen würde, habe er alles probiert, dass der Segler über Wasser bleibt.