Längst überfälliges Festspieldebüt von Yuja Wang

Hätte eine gewisse Tabitha King Anfang der 70er nicht doch noch einmal einen aufmerksamen Blick in ihren Mistkübel geworfen und dabei zufällig ein Manuskript ihres Mannes Stephen entdeckt, dessen Buch „Carrie“ wäre niemals an die Öffentlichkeit gekommen und zu einem Welterfolg geworden. Manchmal braucht es in der Kunst einfach Unterstützung vom Schicksal. Das meinte es jüngst leider nicht so gut mit Pianist Evgeny Kissin, dafür aber umso besser mit Yuja Wang. Kissin musste sein Solistenkonzert in Salzburg wegen Armschmerzen absagen. Ein ebenbürtiger und vor allem spontaner Ersatz war gefragt und wenn jemand in der Branche für Spontanität steht, dann ist es Yuja Wang.