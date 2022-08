Der „rote Kontrolleur“ als heimlicher Regierer

Mehr sozialer Wohnbau in Stadt

Politisch will sich die KLS für mehr sozialen Wohnbau in der Stadt einsetzen. Vor allem für jüngere Kremser Familien gebe es da „viel Aufholbedarf“. Ein besonderes Anliegen ist Mahrer auch der Erhalt der Volksschule in seinem eigenen „Hauptwahlkreis“, dem Stadtteil Egelsee: „Für die Dorfgemeinschaft ist die Schule enorm wichtig.“