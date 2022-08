Kampf gegen die Energiefresser im Wiener AKH

Das ist gelungen:

Der Energieverbrauch wurde seither um 25 Prozent gesenkt, der Trinkwasserverbrauch um 37 Prozent. Insgesamt werden so pro Jahr 27.500 Tonnen CO2 eingespart - das sind 5500 Erdumrundungen mit einem Auto. Gesamtersparnis seit 1996: 382.000 Tonnen CO2, also so viel, wie mehr als 300.000 100-jährige Buchen aufnehmen können. 2,5 Milliarden Liter Trinkwasser wurden weniger vergeudet. Die Maßnahmen sparen Energie und Geld. Bislang rund 114 Millionen Euro. Bei Investitionen von 16,7 Millionen Euro.