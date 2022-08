Rekordzahl an Einsätzen für Tirols Bergretter

Einsätze an Werktagen

Immer öfter gibt es auch an Werktagen Alarm. Zum Glück würden viele Firmen ihren Mitarbeitern erlauben, die Arbeit für Rettungsaktionen zu verlassen. Diese Firmen würden im Gegenzug in Zeiten von Personalmangel davon profitieren, dass Bergretter sie als attraktiven Arbeitsplatz betrachten.