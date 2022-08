Arbeiterkammer warnt vor Pfuschfirmen

Beim Konsumentenschutz der Vorarlberger Arbeiterkammer stehen derzeit die Telefone nicht mehr still. Grund für die Beschwerdeflut sind Pfuschfirmen, die in großflächigen Inseraten ihre Dienste rund um Haus und Garten anbieten. Doch wer die selbsternannten „Experten“ engagiert, dem blüht ein blaues Wunder. So etwa im Falle eines fast 90-jährigen Hausbesitzer, der für das Abkärchern seines Vorplatzes eine Rechnung in Höhe von 1500 Euro präsentiert bekam. Gleich 5000 Euro für einen Tag Arbeit musste eine 70-jährige Frau berappen, die ihre Terrasse putzen und versiegeln lassen wollte.