Brüder-Trio soll Linzer bei Sex-Date beraubt haben

Von all dem wollte der Angeklagte am Donnerstag in Linz nichts wissen. Er sei nur mit seinen Brüdern – einer von ihnen wurde wegen des Raubes nicht rechtskräftig zu sechs Jahren Haft verurteilt, der zweite ist flüchtig – mitgegangen, weil er Kokain konsumieren wollte. Von Sex wollte er nichts wissen: „Ich bin nicht bisexuell. Aber mein Bruder hat so etwas schon öfter gemacht“, sagt der 33-Jährige. Es habe aber weder einen Raub gegeben, noch sei ein Messer im Spiel gewesen. Videoaufnahmen von Banken sollen beweisen, dass er zum Tatzeitpunkt gar nicht in der Wohnung des Opfers war. Es wurde vertagt.