Reither Spitze: Kleiner Gipfel, großes Panorama

30 Minuten trennen uns hier vom Gipfelsieg. Der - teils seilversicherte - Steig, vielfach im felsigen Gelände, beginnt nördlich der Hütte. Das Panorama am höchsten Punkt (Karwendel, Stubaier, Zillertaler, Ötztaler Alpen) belohnt für die Mühen. Nach dem Abstieg zur Hütte folgen wir hier dem Steig zur Härmelekopf Bergstation. Der quert im abschüssigen Gelände (oft schottrig) unter anderem die Westflanke der Reither Spitze. Bei der Bergstation auf der Piste hinab, bis diese in 1700 Metern nach rechts verläuft. Hier entlang der Lifttrasse (nicht am Steig) direkt zur Reitherjoch Alm - schließlich über die Aufstiegsroute zurück ins Tal.