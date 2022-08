So gefährlich ist Job für steirische Polizisten

Dass das Gewaltpotenzial Jahr für Jahr steigt, beweist auch Zahlenmaterial aus dem Innenministerium, das auf eine schriftliche Anfrage der FPÖ hin erhoben wurde. So wurden im vergangenen Jahr exakt 2042 Attacken auf Uniformierte registriert, davon 248 in unserem Bundesland. Besonders dramatisch: Neun steirische Beamte mussten mit schweren Verletzungen in Krankenhäusern behandelt werden. 2020 gab es hierzulande übrigens „nur“ 202 Übergriffe, österreichweit 1499.