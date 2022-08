ÖVV-Männer ringen nach Starterfolg um Gruppensieg

Österreichs Männer sind vor vollem Haus mit einem 2:0 gegen die nicht in Bestbesetzung nach Wien gekommenen Tschechen erfolgreich in den Nations Cup gestartet! Damit kämpfen Martin Ermacora/Moritz Pristauz und Robin Seidl/Philipp Waller am Donnerstag bei der Beachvolleyball-Team-EM mit acht Ländern gegen die starken Niederlande um den Gruppensieg und den damit verbundenen direkten Einzug ins Semifinale.