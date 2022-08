Hollywood-Star John Malkovich tritt in Linz auf

Berüchtigter Serienkiller

In „The Infernal Comedy – Confessions of a serial killer“ (Text und Regie: Michael Sturminger; Leitung: Martin Haselböck) spielt er heute Abend im Linzer Brucknerhaus den berüchtigten österreichischen Serienkiller Jack Unterweger. Bösewichte zu spielen, ist Malkovich nicht fremd, doch Unterwegers wahre Geschichte lässt in besonders erschauern: „Er kommt mir zutiefst böse vor, von dem, was ich über ihn erfahren habe. Es gibt leider in unserer Welt Menschen, die es genießen, anderen weh zu tun. Ich glaube nicht, dass wir diesen Leuten noch eine Chance geben sollten, wie es bei Unterweger war. Denn das Opfer bekommt ja auch keine neue Chance auf sein Leben. Ein Mörder stellt sich mit seiner Tat auf eine Stufe mit Gott, der über Leben und Tod entscheidet, und das ist grundfalsch.“