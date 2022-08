Großes Herz: „Gemeinde-Rebell“ als nobler Spender

Nicht nur in hitzigen Debatten mit der Gemeindeführung von Oberwaltersdorf im Bezirk Baden zeigt der streitbare Bürgerlisten-Politiker Erich Schneider seine emotionale Seite. Auch in Sachen soziales Engagement öffnet der Neo-Politiker sein Herz. Denn sein monatliches Gemeinderatssalär will Schneider regelmäßig für Hilfsbedürftige im Ort ausgeben.