So steht es um die Verletzten bei Meister Salzburg

Aufgrund der WM in Katar ist das Herbstprogramm so intensiv wie noch nie. Bis Mitte November sind für Double-Gewinner Salzburg 16 Ligaspiele zu absolvieren, sechs in der Champions League und – im Bestfall – drei im ÖFB-Cup. In diesem wurde das Zweitrundenduell terminiert. Die Bullen gastieren am 30. August (20.30) bei Union Gurten – gespielt wird im Stadion von Ried.