Spiel des Jahres: Sturm bereit für den ersten Akt!

Die „Krone“ begleitete den SK Sturm zum ersten Spiel des Jahres in dieser Saison: Am Mittwoch geht‘s für die Mannen von Christian Ilzer in der Champions-League-Qualifikation im Hinspiel der dritten Runde in Lodz (Pol) gegen Dynamo Kiew (Ankick um 20 Uhr). Die letzten News von der Pressekonferenz, die ersten Bilder aus Polen. Es ist angerichtet für einen hoffentlich ersten historischen Abend!