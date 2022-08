Riesenplus bei Firmenpleiten: Prognose ist düster

Der Gläubigerschutzverband Creditreform hat aktuell die endgültigen Zahlen Insolvenzstatistik analysiert. In NÖ stieg im Vergleich zum Vorjahr die Zahl der Pleiten im ersten Halbjahr von 177 auf 511 Fälle an. Das satte Plus beträgt 188,7 Prozent und ist bundesweit der Rekordwert. Die Ursachenforschung gestaltet sich schwierig, denn Vergleiche innerhalb nur eines Jahres lassen wegen der geringen Zeitspanne kaum konkrete Aussagen zu. Zudem ist auf regionale Gegebenheiten – sprich: die Wirtschaftsstruktur im Land – Rücksicht zu nehmen.