Ab 13 Uhr LIVE: Wen bekommt Austria in EL-Quali?

Der heutige „Super-Lostag“ in Nyon bringt es mit sich, dass es auch für die Austria, die erst am 18. August in den Europacup einsteigt, interessant wird. Violett erfährt nämlich den möglichen Gegner für das Play-off in der Europa League, es wird ein „Sieger aus“ sein, da alle in Frage kommenden Teams zuvor noch in der dritten Qualifikationsrunde im Einsatz sind.