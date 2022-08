Gerüst stürzte auf Baustelle ein: Zwei Verletzte

Warum das Baustellengerüst am Montagnachmittag einstürzte, ist noch völlig unklar. Ermittler sind vor Ort und begutachten zurzeit den Bereich. Zwei Arbeiter sind laut den Einsatzkräften von herabfallenden Teilen getroffen worden. Die Rettung hat beide verletzten Arbeiter in das Krankenhaus gebracht. Auch die Freiwillige Feuerwehr war mit 30 Leuten vor Ort, berichtet Ortsfeuerwehrkommandant Johann Überbacher: „Wir haben geprüft, ob noch andere Arbeiter betroffen waren. Zum Glück wurde keiner unter dem Gerüst begraben.“ Die Feuerwehr hat zudem die Sicherungsarbeiten unterstützt. Die weiteren Ermittlungen zur Ursache dauern an.