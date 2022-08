Naturkosmetik: „Jeder kann Produzent werden“

Auf ihrem Blog „Mit Liebe gemacht“ teilt Doris Kern seit 2014 ihr Wissen und viele Rezepte. Begonnen hat die Kräuterfee aus dem Mühlviertel mit Naturkosmetik. „Ich neige zu trockener Haut. Früher habe ich gecremt und gecremt. Jetzt pflege ich mich einmal am Tag mit meinen eigenen Produkten, das reicht“, so die 39-Jährige, die etwa auch Wundsalben für die zehn Monate alte Tochter anrührt, milde Putzmittel kreiert oder Freunde bei Bedarf mit pflanzlichen Erkältungsmitteln versorgt. Wenn sie nicht gerade in der Küche herumtüftelt oder Blogbeiträge verfasst, ist Kern in Blumenwiesen, Wäldern, im Garten oder auch auf Wochenmärkten anzutreffen. Ein schöner Ausgleich zum Büroalltag für die IT-Projektmanagerin: „Nach einem Tag vor dem Computer hab’ ich mich am Abend immer so leer gefühlt. Mir hat einfach etwas gefehlt.“