Ein Drittel weniger langzeitarbeitslose Steirer

Der positive Trend am steirischen Arbeitsmarkt setzt sich fort, wie den aktuellen AMS-Daten für den Juli zu entnehmen ist. 27.042 Personen waren mit Ende Juli in der Steiermark als arbeitslos gemeldet - das ist gegenüber dem Vorjahr ein Rückgang von fast 4500 Personen oder minus 14,2 Prozent. Wenn man die 6738 Schulungsteilnehmer miteinbezieht sind aktuell 33.780 Steirer ohne Job (- 13,6 Prozent). Laut Schätzung des AMS sind 554.000 Steirer in unselbstständiger Beschäftigung, was eine geschätzte Arbeitslosenquote von 4,7 Prozent bedeutet.