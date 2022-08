Falsche Polizisten hielten Mopedfahrer an

Eine dubiose „Polizei-Kontrolle“ erlebte ein 20-jähriger Mopedlenker in Leibnitz: In der Nacht auf Sonntag hielten ihn zwei vermeintliche Polizisten an und forderten Geldbörse, Handy und Kennzeichentafel. Trotz täuschend echt aussehender Uniformen: Die ungewöhnlichen Forderungen und wohl nicht zuletzt der ausländische Akzent der „Polizisten“ machten den Mopedlenker stutzig. Er flüchtete und verständigte die „echte“ Exekutive.