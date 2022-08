Kollision: Auto mit vier Insassen überschlug sich

Schwerer Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in St. Anna am Aigen (Bezirk Südoststeiermark): Bei einem Überholmanöver krachte ein 66-Jähriger in das Auto eines Deutschlandsbergers. Das Auto des 66-Jährigen wurde in die Luft katapultiert und überschlug sich. Der Lenker und seine Tochter wurden leicht verletzt.