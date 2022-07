Martin Hinteregger plant Auftritt im „Bergdoktor“

Bei der Oma „steht immer was am Herd“

Viel mehr als sportlicher Erfolg („Darüber habe ich noch nie so nachgedacht“), sei der menschliche, persönliche Erfolg. „Es ist oft das Schwierigste für jeden Menschen, der zu sein, der man will. Glücklich zu sein, ist der wichtigere Erfolg. Glück ist, wenn du viele Menschen um dich hast, denen du vertraust.“ Er habe eine riesengroße Familie, in der sich alle verstehen, die Oma („Deshalb meine paar Kilo mehr. Da steht immer was am Herd“) würde alles zusammenhalten, das sei Erfolg.