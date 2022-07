Schwarz tritt für Grüne und grünere Dächer an

Markus Schwarz ist das, was man hierzulande einen „Zuagrasten“ nennt. Erst sein Studium an der IMC Fachhochschule lockte den heute 32-Jährigen aus dem Mostviertel über die Donau nach Krems. „Die Stadt hat mir so gut gefallen, dass ich nicht mehr weg wollte“, berichtet er. Mittlerweile will er aber nicht mehr nur in Krems wohnen, sondern sich dort auch politisch engagieren und das – logischerweise – für die Grünen.