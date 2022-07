Messkelch und Hostientruhe aus Kirche gestohlen

In der einen Hand eine Bierdose, in der anderen der Messkelch – stark alkoholisiert wankte die Angeklagte so aus der Spitalskirche in Innsbruck. Aufgegriffen wurde sie kurze Zeit später auf einer Parkbank am nahen Boznerplatz sitzend. Dort fand man außerdem die vergoldete Hostienaufbewahrungstruhe.