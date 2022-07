Diakon dominierte bei Zillenbewerb der Feuerwehr

Es traten übrigens insgesamt 431 Zillenbesatzungen an. Die Bewerbe im Westen des Landes gelten auch als die größten Bezirksbewerbe und sind die beste Vorbereitung für die Landeswasserdienstbewerbe in Marchegg, Bezirk Gänserndorf. Von 11. bis 14 August treten dort die besten NÖ-Zillenfahrer an. Neben spannenden Bewerben wird natürlich auch tolle Stimmung und beste Unterhaltung geboten. Vorbeischauen zahlt sich also ganz sicher aus!