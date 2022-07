Almgenuss in Navis, der auf der Zunge zergeht

Der Fahrweg zieht gemütlich empor, nach einer Weggabelung geht es zunächst zurück in die entgegengesetzte Richtung. Schon in diesem Bereich wären Abkürzungen über einen Steig möglich – aber nicht sinnvoll. So bleiben wir noch ein Stück am Forstweg. Der bringt uns in der Folge nach einer Linkskurve zu einem steilen Wiesenhang. Hier wird nun tatsächlich zum Steig gewechselt („Wanderweg Seapn Alm“).