„Stranger Things“-Star landete in US-Abschiebehaft

Verhör in „Verlies“

Der Brite landete in einer Haltezelle: „Sie haben mich nach hinten geführt und in etwas gesteckt, was man nur als Verlies bezeichnen kann“. Nach 20 Minuten wurde er zum Verhör dem gleichen Homeland-Security-Beamten vorgeführt. Der wollte wissen, was Quinn wirklich in Amerika will - als ein Kollege den Schauspieler erkannte und rief: „Das ist doch ‚Eddie Munson‘ aus ‚Stranger Things!‘ - ‚lass Eddie in Ruhe!“