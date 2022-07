„Reicht für 2 Elfmeter“ - dann rudert Klopp zurück

Klopp: Salzburg? „Ich mag alles, was sie machen“

Und was sagt er zum Spiel? „In der zweiten Halbzeit waren wir wie ein Unwetter, das über Salzburg hergefallen ist. Natürlich möchtest du dann unbedingt ein Tor erzielen“, meint der Coach der „Reds“. Lob gab es für den Gegner. Den „super jungen“ Salzburgern traut Klopp die ein oder andere Champions-League-Überraschung zu: „Ich mag alles, was sie machen. Sie sind gut aufgestellt und im Konter extrem gefährlich!“