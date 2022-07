Eigenmarken sind beliebt, doch Bio-Trend hält an

Eigenmarken legen zu, Bio liegt nach wie vor im Trend

Selbst der Diskonter Hofer musste Preise bereits erhöhen, man versuche jedoch, diese so gering wie möglich zu halten. „Wir arbeiten daher heute auch mit einer deutlich niedrigeren Gewinnspanne“, versichert Hofer und verweist - wie Spar, MPreis und die Rewe-Gruppe - zusätzlich auf die jeweiligen Eigenmarken, die bei Kunden derzeit beliebt seien. Die Rewe-Gruppe, die in Österreich unter anderen Billa, Penny und Adeg betreibt, habe in der vergangenen Zeit beobachtet, dass die Kunden vermehrt auf Eigenmarken des Konzerns setzen würden - „allerdings haben wir das Sortiment auch intensiv beworben“. Eine Abkehr von Bio bemerke man jedenfalls nicht - im Gegenteil: „Auch hier sind Eigenmarken sehr gefragt.“