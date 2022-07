Fahrzeug kippte nach Zusammenstoß mit Lkw in Feld

Ein 56-Jähriger geriet mit seinem Sattelkraftfahrzeug am Mittwochabend aus bislang unbekannter Ursache in St. Ruprecht an der Raab (Steiermark) auf die Gegenfahrbahn und rammte dort den Wagen eines 43-Jährigen. Der Pkw-Lenker erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.