Autofahrer landete mit zwei Promille in Bachbett

Zuvor war der 25-Jährige auf der B 164 in Richtung Hintertal unterwegs gewesen. Dann kam er aus ungeklärten Umständen von der Fahrbahn ab, prallte gegen ein Hinweisschild und kam schließlich in der Urslau zu stehen. Der Unfalllenker konnte sich selbst aus dem havarierten Fahrzeug befreien und nahm zu Fuß Reißaus. Die Polizei schnappte ihn in der Nähe der Unfallstelle und führte einen Alkotest durch. Das stolze Ergebnis: 1,9 Promille! Nun erwarten den Mann eine Anzeige und ein Fahrverbot.