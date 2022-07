Raub, Waffen, Sexualdelikte: Jugendbande gefasst

Die Polizei in Vöcklabruck und Timelkam (Oberösterreich) hat sechs Jugendliche zwischen 16 und 19 Jahren gefasst, die seit Mai im Bezirk Vöcklabruck ihr Unwesen getrieben haben. Ihnen werden schwerer Raub, Sexualdelikte an Kindern, gefährliche Drohung, illegaler Waffenbesitz, Unterschlagung, schwere Nötigung, Körperverletzung sowie Delikte nach dem Suchtmittelgesetz vorgeworfen. Die Gruppe war regelmäßig, jedoch in verschiedenen Konstellationen, unterwegs.