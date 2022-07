Wahlplakate: Tiroler SPÖ setzt auf starken Mann

Aufgekrempelte Ärmel, leicht vorgebeugte Haltung, die Hände am Tisch, neutraler Gesichtsausdruck und den Blick fest in die Kamera, roter oder weißer Hintergrund. Auf den Plakaten ist er alleine, kein anderes Parteimitglied, keine Listenzweite Elisabeth Blanik – auch auf allseits beliebte Kleinkinder oder Hunde wurde verzichtet. „Dornauer packt’s an“, scheint die Bildsprache der ersten Wahlkampfplakate zu sein, die die Roten am Mittwoch präsentierten.